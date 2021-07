Strzelanina w okolicy stadionu. Co najmniej cztery osoby ranne, ewakuowano kibiców

Widzowie meczu zostali ligi baseballowej MLB w Waszyngtonie zostali ewakuowani, a rozgrywki przerwane, po tym, jak nieopodal stadionu doszło do strzelaniny. Ranne zostały co najmniej cztery osoby.

Co najmniej cztery osoby poszkodowane

Policja podała, że postrzelone zostały co najmniej cztery osoby. Dwie zostały przewiezione do szpitali ambulansem, zaś dwie inne przyszły do szpitala o własnych siłach. Washington Post donosi o kobiecie postrzelonej w plecy i mężczyźnie, który został trafiony w nogę. Ich obrażenia nie zagrażają życiu - podaje dziennik, powołując się na policję. Według wstępnych informacji jedna z rannych osób to pracownik stadionu.