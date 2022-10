"Washington Post": Prigożyn otwarcie skrytykował resort obrony Rosji

Dziennik "Washington Post" ujawnił we wtorek, że bliskim współpracownikiem Władimira Putina, który pozwolił sobie na otwartą krytykę sposobu prowadzenia wojny na Ukrainie, był Jewgienij Prigożyn. Nazywany "kucharzem Putina", rośnie w siłę i może stanowić zagrożenie - ocenił w jednym z ostatnich raportów amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

7 października dziennik "Washington Post" oznajmił, że jeden z najbliższych współpracowników Putina wygłosił w rozmowie z prezydentem krytykę wojny na Ukrainie i popełnianych podczas niej błędów. W ocenie źródeł dziennika "konfrontacja" członka kremlowskich elit z Putinem została uznana za na tyle istotną, że informację o niej włączono do codziennego briefingu, jaki prezydent USA otrzymuje od służb specjalnych.

"Washington Post": Prigożyn otwarcie skrytykował resort obrony

We wtorek "WP" przekazał, że według raportu wywiadu Jewgienij Prigożyn miał wyrazić pogląd, że ministerstwo obrony nadmiernie polega na wagnerowcach, nie zapewniając im przy tym wystarczających środków finansowych i wyposażenia.

Był to instrument nacisku na Kreml, mający na celu uzyskanie dodatkowych pieniędzy na potrzeby wagnerowców - czytamy we wtorek na łamach amerykańskiej gazety. "Decyzja Prigożyna o konfrontacji z Putinem to wyłącznie ostatni przejaw jego niezadowolenia" - oceniło źródło dziennika zaznajomione z raportem wywiadu.