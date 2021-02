USA zmieniają priorytety w kwestiach migracyjnych i wracają do Rady Praw Człowieka

Mniej aresztowań i deportacji. Amerykańska Agencja do spraw imigracji i egzekwowania przepisów celnych ma skoncentrować się na zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego. O nowych wytycznych agencji napisał "Washington Post". Administracja Joe Bidena oznajmiła ponadto, że USA jeszcze w tym tygodniu zamierzają powrócić do Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych.

Jak podał dziennik "Washington Post", nowa administracja USA dąży do przejęcia większej kontroli nad Agencją do spraw imigracji i egzekwowania przepisów celnych (ICE), która zyskała dużą swobodę działania w czasie kadencji Donalda Trumpa. Agencja ma skoncentrować się głównie na zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego, przekroczeniach granicy w ostatnim czasie oraz imigrantach kończących karę więzienia za ciężkie wyroki.

"Powstrzymanie i zreformowanie"

Powrót do Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych

Od czasu objęcia 20 stycznia urzędu w Białym Domu prezydent Joe Biden ponownie przyłączył się zarówno do klimatycznego porozumienia paryskiego, jak i do Światowej Organizacji Zdrowia, z których wycofał się Trump. Demokrata zasygnalizował także zainteresowanie powrotem do porozumienia nuklearnego z Iranem oraz do UNESCO.