"Washington Post": Iran planuje falę ataków na wojska USA w Syrii

Jak podaje amerykański dziennik "Washington Post", tajne dokumenty, zamieszczone pierwotnie w sieci społecznościowej Discord, opisują plany Iranu , by uzbroić popierane przez siebie bojówki, m.in. z Syrii i Libanu, w bomby przydrożne zaprojektowane specjalnie, by przebijać pancerz pojazdów wojskowych, w tym nawet czołgów.

Strażnicy Rewolucji testują rakiety zdolne do ataku na amerykańskie okręty Hossein Velayati/Wikipedia(CC BY SA 3.0)

Iran i Rosja pracują nad strategią wyparcia wojsk USA z Syrii

Plany te miałyby zakładać m.in. podżeganie do społecznego oporu i wspieranie grup prowadzących ataki przeciwko Amerykanom. W listopadzie służby trzech krajów miały porozumieć się, by stworzyć "centrum koordynacji" do kierowania tymi działaniami.

- Jeden rezultat coraz ściślejszych relacji wojskowych Iranu z Rosją jest to, że ma teraz bardziej wolną rękę w Syrii. Teraz kiedy Iran mógł dostać zielone światło od Rosjan, może stopniowo podkręcać swoją grę - powiedział Farzin Nadimi, ekspert z think tanku Washington Institute for Near East Policy.