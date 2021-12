"Wall Street Journal": Iran i Rosja pokazują, że nie traktują Bidena poważnie

"Wall Street Journal" ocenił, że Iran i Rosja swoimi działaniami pokazują, że nie traktują prezydenta USA Joe Bidena poważnie. Według gazety amerykański przywódca "nie zrobi nic, by ich powstrzymać". Zdaniem dziennika jest to między innymi konsekwencja "katastrofalnego wycofania się z Afganistanu".

"Wall Street Journal" odniósł się do postępującej koncentracji rosyjskich wojsk wzdłuż granicy z Ukrainą oraz fiaska kolejnej rundy rozmów USA z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego. "Iran, Rosja i Chiny dążą do ustanowienia nowej regionalnej hegemonii i często wydają się pracować razem, by do tego doprowadzić. Ich przywódcy zdają się uważać, że Biden nie może i nie zrobi nic, by ich powstrzymać" - napisał konserwatywny dziennik.