Wagony z amunicją z Korei Północnej miały trafić do Rosji. USA pokazały zdjęcia

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu John Kirby w trakcie briefingu pokazał zdjęcia z 18 listopada 2022 roku, które - jak opisał - mają przedstawiać pięć wagonów kolejowych przemieszczających się z Rosji do Korei Północnej. Rzecznik podał, że Pjongjang dostarczał rakiety i pociski do Rosji do użytku wagnerowców.