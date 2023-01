W szkole od półtora roku włączone są wszystkie światła. Bo nikt nie potrafi ich wyłączyć

Szkoła Minnechaug Regional High School w stanie Massachusetts została zbudowana w 2012 roku. Wtedy też zainstalowano w niej inteligentny, energooszczędny system oświetlenia. Miał on automatycznie sterować włączaniem i wyłączaniem świateł, a tym samym ograniczać zarówno zużycie, jak i koszt energii elektrycznej. Jednak 24 sierpnia 2021 roku system uległ awarii, co poskutkowało uruchomieniem ustawień domyślnych. Usterki przez kolejne 17 miesięcy nie udało się naprawić, a zgodnie z domyślnymi ustawieniami światła pozostają włączone przez cały czas.

Nauczyciele wykręcają żarówki

- Nauczyciele narzekają, bo nie mogą przygasić świateł w celu wyświetlenia prezentacji czy filmu z projektora. Obchodzą to, wykręcając żarówki. Wygląda na to, że światła są włączone na całym terenie szkoły - przekazała NBC News jedna z uczennic szkoły. Jednak wadliwy system oświetlenia nie tylko utrudnia pracę nauczycieli, ale i generuje znaczące koszty. - Jesteśmy w pełni świadomi, że kosztuje to (usterka - red.) podatników znaczną ilość pieniędzy i staramy się robić wszystko, by rozwiązać ten problem - oświadczył w rozmowie z NBC News Aaron Osborne, zatrudniony w jednostce rozporządzającej finansami okręgu szkolnego Hampden-Wilbraham, do którego przynależy Minnechaug Regional High School.