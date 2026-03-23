W pożarze domu zginęła dziennikarka sportowa i jej troje dzieci

"Kochała hokej z tą samą pasją, z jaką kochała swoją rodzinę i życie. 37-letnia Pierce zginęła w sobotę w pożarze swojego domu, wraz z trojgiem swoich dzieci" - informuje na oficjalnej stronie amerykańska liga hokeja - NHL. "Cały zespół NHL.com jest zdruzgotany i zrozpaczony stratą Jessi i jej dzieci" - napisał Bill Price, wiceprezes i redaktor naczelny strony.
Pożar domu - zginęła dziennikarka i troje jej dzieci
Jako pierwsi pożar domu w White Bear Lake na przedmieściach Minneapolis–Saint Paul zauważyli sąsiedzi. Był sobotni wczesny poranek (według późniejszego raportu dokładnie godzina 5.26), gdy widząc płomienie na dachu Pierce'ów, zadzwonili pod numer alarmowy 911. Jak informuje CNN, powołując się na straż pożarną z White Bear Lake, w zgliszczach domu znajdowały się ciała jednej osoby dorosłej, trojga dzieci oraz psa.
Choć strażacy nie ujawnili tożsamości ofiar, szybko okazało się, że w pożarze zginęła dziennikarka Jessi Pierce, od dekady związana z drużyną hokejową Minnesota Wild oraz oficjalną stroną ligi hokeja NFL.com. Wraz z nią zginęła trójka jej małych dzieci - dwóch chłopców i najmłodsza dziewczynka. Trwa badanie przyczyn tragicznego pożaru.
"Jessi była życzliwą osobą o dobrym sercu, która mocno troszczyła się o swoją rodzinę i otaczających ją ludzi. Była oddaną ambasadorką hokeja, gdy relacjonowała rozgrywki dla (Minnesota) Wild i NHL" - czytamy na profilu drużyny na X.
Opracował Adam Michejda
Źródło: CNN, NHL.com
Źródło zdjęcia głównego: CNN