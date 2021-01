Zaginęła łódź z 20 osobami na pokładzie. Wstrzymano poszukiwania

9-metrowa jednostka typu Mako Cuddy Cabin opuściła w poniedziałek wyspy Bimini i następnego dnia miała dotrzeć do oddalonego o około 130 kilometrów miasta Lake Worth na Florydzie. We wtorek straż przybrzeżna USA została poinformowana, że nie dotarła do celu i nie wiadomo, co się z nią dzieje.