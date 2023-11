W parku rozrywki znaleziono ciało mężczyzny, był uzbrojony. "Mieliśmy niesamowicie dużo szczęścia"

W oświadczeniu biuro miejscowego szeryfa przekazało, że 20-latek był "uzbrojony w karabin półautomatyczny i pistolet półautomatyczny oraz wiele naładowanych magazynków do obu sztuk broni" - przekazano. "Miał na sobie kamizelkę kuloodporną i coś, co wyglądało na hełm balistyczny. Ponadto przy podejrzanym oraz w jego pojeździe znaleziono liczne improwizowane ładunki wybuchowe" - czytamy w oświadczeniu.

Szeryf: nie widzimy żadnego motywu

"Mógł wyrządzić ogromne szkody"

Szeryf powiedział, że co najmniej dwie sztuki broni, jakie posiadał Medina to ghost gun, czyli "broń widmo". To sprzedawana w częściach broń palna, którą można złożyć samemu używając komponentów zamówionych w internecie i wydrukowanych na drukarce 3D. Części nie mają numerów seryjnych, a gotowa broń nigdzie nie jest zarejestrowana, przez co jest praktycznie niemożliwa do wyśledzenia.