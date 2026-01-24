Rosja "stałym, ale możliwym do opanowania zagrożeniem". Nowa strategia USA

Paweł Musiałek o "kursie kolizyjnym" USA i Rosji Źródło: TVN24+

Kluczowe fakty: Pod koniec 2025 roku i na początku roku 2026 Stany Zjednoczone przedstawiły dwa fundamentalne dokumenty strategiczne - Strategię Bezpieczeństwa Narodowego (NSS) w grudniu oraz w piątek Strategię Obrony Narodowej (NDS).

Oba dokumenty obrazują sposób, w jaki Waszyngton postrzega rolę swojego kraju i jego interesy w najbliższej przyszłości.

W NSS pojawia się stwierdzenie, że Rosja stanowi "stałe, ale możliwe do opanowania zagrożenie".

W piątek Pentagon opublikował Strategię Obrony Narodowej (National Defense Strategy, NDS). To dokument, który rozwija zapisy zawarte w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego prezydenta USA Donalda Trumpa z grudnia ubiegłego roku.

Czym różnią się te dwa dokumenty?

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego (NSS) to obejmujące całą administrację ramy strategiczne opracowane przez Biały Dom. Określa interesy narodowe, globalną wizję i priorytety polityczne w zakresie dyplomacji, gospodarki, technologii, bezpieczeństwa wewnętrznego i obronności, wyznaczając cele amerykańskiej strategii na świecie.

Z kolei Strategia Obrony Narodowej (NDS) jest dokumentem stworzonym przez Pentagon, który przekłada wytyczne z NSS na działania i wykorzystanie sił zbrojnych USA. Ustala cele planowania wojskowego dotyczące sił, infrastruktury czy finansowania. W dokumencie sporo miejsca poświęcono Rosji.

Po pierwsze Ameryka

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z grudnia zapowiedziała reorientację priorytetów USA, opierając się na zasadzie "America First".

Strategia podkreśla, że Stany Zjednoczone będą "chronić kraj, jego mieszkańców, terytorium, gospodarkę i styl życia" oraz że bezpieczeństwo narodowe musi opierać się na odpornych granicach, solidności gospodarczej i spójności kulturowej. Cele USA obejmują osiągnięcie dominacji energetycznej i dynamicznej gospodarki zdolnej do utrzymania przewagi technologicznej i przemysłowej.

W swoim podejściu do Europy, strategia ostrzega, że "Europa ryzykuje cywilizacyjną zagładę", jeśli nie zmieni swojego kursu.

W części poświęconej Staremu Kontynentowi napisano też, że głównym priorytetem polityki wobec Europy powinny być między innymi: "przywrócenie warunków stabilności w Europie i stabilności strategicznej (w relacjach) z Rosją", wzięcie przez państwa europejskie głównej odpowiedzialności za własną obronę, "brak dominacji jakiekolwiek wrogiego mocarstwa", "poprawa" obecnego kursu politycznego kontynentu oraz "zakończenie postrzegania NATO jako stale rozszerzającego się sojuszu".

Autorzy stwierdzili, że podstawowym interesem USA jest wynegocjowanie końca wojny Rosji z Ukrainą, "aby ustabilizować gospodarki europejskie, zapobiec niezamierzonej eskalacji lub ekspansji wojny oraz przywrócić strategiczną stabilność z Rosją, a także umożliwić odbudowę Ukrainy po zakończeniu działań wojennych, aby umożliwić jej przetrwanie".

Priorytety: obrona i odstraszanie

W Strategii Obrony Narodowej nakreślono natomiast środki i sposoby, za pomocą których Pentagon będzie organizować siły, rozwijać zdolności wojskowe i angażować się w relacje z sojusznikami i przeciwnikami.

Priorytetem jest tam obrona kraju, a następnie odstraszanie Chin. W dokumencie jako zagrożenia wymieniono Chiny, Rosję, Iran i Koreę Północną, różnicując przy tym poziomy tego zagrożenia.

USA - zgodnie z zapisami NDS - mają się koncentrować na obronie kraju, odstraszaniu Chin, podziale obciążeń i wzmocnieniu przemysłu obronnego.

W części dokumentu poświęconej Rosji podkreślono, że w dającej się przewidzieć przyszłości kraj ten pozostanie "stałym, ale możliwym do opanowania zagrożeniem" dla członków NATO na wschodniej flance.

Rosja zagrożeniem dla interesów USA

Zaznaczono, że mimo tego, iż Moskwa mierzy się z trudnościami demograficznymi i gospodarczymi, wojna na Ukrainie pokazuje, że Rosja wciąż posiada duży potencjał militarny i przemysłowy. "Rosja pokazała też, że jej społeczeństwo ma determinację, potrzebną do tego, by toczyć przedłużającą się wojnę w swoim bliskim sąsiedztwie"- czytamy w opublikowanym w piątek przez Pentagon dokumencie.

"Co więcej, mimo tego, że rosyjskie zagrożenie militarne jest głównie skoncentrowane na Europie Wschodniej, Rosja również posiada największy na świecie arsenał nuklearny, który modernizuje i dywersyfikuje, oraz zdolności podwodne, kosmiczne i cybernetyczne, które może wykorzystać przeciwko USA." Fragment Strategii Obrony Narodowej USA

Jak czytamy w dokumencie Pentagonu, resort "zapewni, że siły zbrojne USA będą gotowe do obrony przed rosyjskimi zagrożeniami dla USA".

Pentagon dodaje, że "będzie również nadal odgrywać kluczową rolę w samym NATO, nawet podczas dostosowywania obecności i działań sił zbrojnych USA na teatrze europejskim, aby w większym stopniu uwzględniać rosyjskie zagrożenie dla interesów amerykańskich, a także zdolności naszych sojuszników".

