Najpotężniejsza rakieta nośna na świecie w akcji. CNN: tajna misja sił zbrojnych

Po wyniesieniu ładunku na orbitę, SpaceX odzyskał część komponentów rakiety do odnowienia i powtórnego wykorzystania. Zgodnie z planem, dwa dopalacze pierwszego członu rakiety Falcon Heavy miękko wylądowały w wyznaczonych miejscach. Firma nie próbowała jednak ratować środkowego dopalacza. Spadł on do oceanu, ponieważ nie miał wystarczająco dużo paliwa, aby powrócić do bazy.