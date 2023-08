W kobietę wbił się parasol plażowy. Jej mąż pozywa producenta sprzętu

Maż 63-latki pozywa producenta sprzętu plażowego

Jak poinformował lokalny portal The Post and Courier, 15 sierpnia tego roku Mike Perreault złożył pozew przeciwko producentowi sprzętu plażowego East Coast Umbrella Inc. za zaprojektowanie, opracowanie, produkcję i sprzedaż parasola o końcu "przypominającym włócznię", który doprowadził do śmierci jego żony.