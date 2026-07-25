Świat Zostali wezwani do pożaru. Znaleźli osiem ciał, niektóre z ranami postrzałowymi Oprac. Kuba Koprzywa |

Ciała ośmiu osób znaleziono w domu, w którym doszło do pożaru Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: CNN

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Jak opisuje stacja ABC, policja i straż pożarna zostały w piątek rano zawiadomione najpierw o zapachu dymu, jednak nie udało im się zlokalizować pożaru. Kilka godzin później - po zgłoszeniu o widocznym dymie w jednym z domów - wrócili na miejsce i weszli do budynku, by ugasić pożar.

Jak przekazał podczas wieczornej konferencji prasowej kapitan Jacob Sparks z biura szeryfa hrabstwa Ottawa, po wejściu do budynku funkcjonariusze natrafili na zwłoki.

Służby na miejscu pożaru domu. W środku znaleziono ciała ośmiu osób Źródło zdjęcia: CNN

Ciała ośmiu osób w domu. Część miała rany postrzałowe

Sparks poinformował, że służby nie zdołały jeszcze w pełni zidentyfikować wszystkich ofiar ani ustalić oficjalnej przyczyny ich śmierci. Śledczy podejrzewają, że wszystkie osoby należały do jednej rodziny. Sparks dodał, że wiek dzieci mieścił się w przedziale od 5 do 15 lat.

Nie ujawnił, ile osób miało rany postrzałowe. - To skomplikowana sytuacja, złożone miejsce zdarzenia - stwierdził Sparks.

Poinformował, że śledczy nie poszukują osób trzecich, a jedną z rozważanych hipotez jest samobójstwo, które poprzedziło morderstwo bliskich. Dodał, że prawdopodobnie wszystkie osoby zamieszkujące ten dom nie żyją.

Sparks określił pożar mianem "podejrzanego" i stwierdził, że istnieją przesłanki wskazujące na celowe podłożenie ognia. Na miejscu pracują eksperci do spraw podpaleń z policji stanowej Michigan.