W celi śmierci spędził prawie 40 lat. Egzekucję zaplanowano na dzisiaj

Sąd: skazany symulował chorobę psychiczną

Wykonaniu wyroku sprzeciwiają się obrońcy Duane'a Owena, argumentując, że skazany nie powinien zostać stracony z powodu schizofrenii, której towarzyszą urojenia. Prokuratorzy argumentowali, że chociaż Owen ma problemy ze zdrowiem psychicznym, nic nie stoi na przeszkodzie, by został stracony, ponieważ jest świadomy, że jest to kara za jego zbrodnie. Sąd Najwyższy Florydy w zeszłym tygodniu odrzucił ostatnią apelację prawników, a Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zrobił to w środę. Portal jacksonville.com wskazał, że według sądu okręgowego hrabstwa Bradford Owen "symulował chorobę psychiczną, aby uniknąć kary śmierci".