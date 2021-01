W aucie miał naładowaną broń i setki sztuk amunicji. Mężczyzna zatrzymany w pobliżu Kapitolu

Wesley Allen Beeler, 31-latek z Front Royal w stanie Wirginia, podjechał do punktu kontroli bezpieczeństwa w pobliżu waszyngtońskiego dworca Union Station w piątek około godziny 18.30. Na jego samochodzie były naklejki przedstawiające broń palną i hasła opowiadające się za szerokim dostępem do niej.

Policja poinformowała, że mężczyzna przedstawił dokumenty, które nie uprawniały go do wejścia na teren, gdzie trwają przegotowania do inauguracji prezydenta elekta Joe Bidena. Jak informuje źródło dziennika "New York Times", nie były one sfałszowane. Policja Kapitolu przekazała zaś, że mężczyzna przedłożył "poświadczenie wydane przez organizacje pozarządowe".