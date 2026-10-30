Świat Spotkanie szefów dyplomacji państw G20, a w tle kontrowersje. "Nie będzie wspólnego zdjęcia" Oprac. Kamila Grenczyn |

Sikorski o obecności Ławrowa na spotkaniu w Atlancie. "W dyplomacji czasami ma się momenty niekomfortowe" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Szefowie MSZ państw G20 w amerykańskim stanie Georgia omówią wpływ obecnych napięć politycznych na światową gospodarkę, w tym kwestie wolności żeglugi, bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego oraz łańcuchów dostaw.

Jak podał resort spraw zagranicznych, Radosław Sikorski weźmie udział w trzech sesjach plenarnych, na których zabierze głos. Oprócz tego odbędzie około 15 spotkań dwustronnych między innymi z odpowiednikami z Indii, Brazylii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej.

Pierwsza sesja plenarna ma rozpocząć się o 10.30 czasu lokalnego (15.30 czasu polskiego).

Przedstawiciel Rosji na spotkaniu ministrów G20. Sikorski komentuje

MSZ w Moskwie zapowiedziało, że na spotkanie w Atlancie przybędzie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, co wzbudziło kontrowersje, między innymi wśród niektórych amerykańskich polityków. W mediach społecznościowych resort opublikował zdjęcia Ławrowa po wylądowaniu na amerykańskim lotnisku. Polityk jest objęty zachodnimi sankcjami od 2022 roku w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Jak ustaliły "Fakty" TVN, nie odbędzie się tak zwane zdjęcie rodzinne, czyli wszystkich zebranych na spotkaniu szefów dyplomacji. Powodem ma być to, że - jak relacjonował korespondent "Faktów" TVN w Stanach Zjednoczonych Marcin Wrona - "na tym zdjęciu chciałby pojawić się Siergiej Ławrow, a podobno jedna trzecia mniej więcej uczestników tego spotkania w Atlancie stanowczo się temu sprzeciwiła".

- Żeby nie wprowadzać zamieszania, żeby nie robić dwóch zdjęć, Amerykanie mieli zdecydować o tym, że w ogóle takie zdjęcie nie zostanie wykonane - przekazał dziennikarz.

Ustalenia "Faktów" TVN24 potwierdził na późniejszym briefingu prasowym Radosław Sikorski. - Myślę, że to słuszna decyzja gospodarzy - skomentował.

Siergiej Ławrow przybył do USA na spotkanie szefów dyplomacji państw G20 Źródło zdjęcia: x.com/mfa_russia

Sikorski o rozmowach "z wrogami"

Sikorski był jeszcze w czwartek pytany na konferencji prasowej o udział w spotkaniu w Atlancie Ławrowa w kontekście protestu niektórych amerykańskich polityków. Dopytywano go też, czy planowany jest jakiś gest, choć części członków spotkania, by okazać dezaprobatę dla udziału Ławrowa. Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że prezydent Nawrocki też ma uczestniczyć w szczycie grudniowym szczycie G20 w Miami, gdzie zaproszono przywódcę Rosji Władimira Putina. - Myślę, że to ilustruje niemądrość tych różnych takich licytacji "kto z kim ma fotkę", bo niestety na arenie międzynarodowej rozmawiamy nie tylko z demokracjami, nie tylko z sojusznikami, ale też z konkurentami, a czasami z wrogami - powiedział. Dodał, że "w dyplomacji czasami ma się momenty niekomfortowe i to będzie jeden z nich".

Polska zaproszona na szczyt G20

Departament Stanu USA zapowiedział w poniedziałek, że spotkanie na szczeblu szefów dyplomacji G20 ma przygotować grunt pod szczyt przywódców grupy, zaplanowany na 14-15 grudnia na Florydzie. Na tym wydarzeniu Polskę ma reprezentować prezydent Karol Nawrocki. USA zaprosiły na szczyt także rosyjskiego przywódcę Władimira Putina. Rosja utrzymuje, że nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie jego uczestnictwa.

W tym roku USA przewodzą pracom G20, a Polska uczestniczy w nich na prawach pełnego członka na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych.

Warszawa dąży do tego, by uczestniczyć także w kolejnych szczytach G20. Niedawno premier Donald Tusk poinformował o otrzymaniu zaproszenia od premiera Wielkiej Brytanii Andy'ego Burnhama do udziału w pracach grupy G20 w przyszłym roku podczas brytyjskiej prezydencji.

W związku ze spotkaniem ministrów na niektórych ulicach w centrum Atlanty wprowadzono ograniczenia ruchu. Zapowiedziano wzmocnione środki bezpieczeństwa, obejmujące między innymi obserwację dronową z powietrza i obecność pojazdów patrolowych wyposażonych w technologię wykrywania materiałów wybuchowych - podała miejscowa telewizja FOX 5.

Utworzona w 1999 roku grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych - w tym USA, Niemcy, Francję, Chiny, Japonię, Indie, Rosję oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie odpowiadają za około 85 procent światowego PKB i ponad 75 procent światowego handlu. G20 nie ma prawnych kryteriów doboru członków, nie ma też stałych struktur.

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