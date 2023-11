"Nieporozumienie" w kokpicie samolotu pasażerskiego. Pilot groził kapitanowi bronią

Pilotowi może grozić nawet dożywocie

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA), zapytana przez CNN o obecny status licencji pilota Jonathana J. Dunna, odpowiedziała, że nie posiada on "aktualnego zaświadczenia lekarskiego FAA, które jest wymagane do latania". Z aktu oskarżenia, do którego dotarł "New York Times", wynika, że pilot był upoważniony do przewożenia broni palnej na pokładzie samolotu. DOT OIG podało też w komunikacie, że Dunn był upoważniony do noszenia broni palnej w ramach programu Federal Flight Deck Officer Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA).