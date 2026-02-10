Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Sprawiedliwość nie powinna mieć okresu przedawnienia". Ofiary Epsteina i ich rodziny o "prawdziwej zmianie"

Brat Virginii Giuffre podczas konferencji w Kongresie
Brat ofiary Epsteina: ta ustawa to prawdziwa zmiana
Źródło: TVN24 BiŚ
Sprawiedliwość nie powinna zależeć od kalendarza, od geografii i nigdy od tego, jak bardzo potężny jest sprawca - mówiła demokratyczna kongresmenka Teresa Leger Fernandez, przedstawiając "Ustawę Virginii". Projekt znosi przedawnienie w przypadku przestępstw seksualnych i został nazwany na cześć jednej z ofiar Jeffreya Epsteina, Virginii Giuffre. Brat kobiety podkreślał, że marzeniem jego siostry było dać siłę tym, którzy przeszli to, co ona.

Politycy Partii Demokratycznej, lider mniejszości senackiej Chuck Schumer i członkini Izby Reprezentantów Teresa Leger Fernandez, oraz ofiary finansisty i przestępcy seksualnego Jeffrey Epsteina oraz ich rodziny i bliscy wystąpili we wtorek na konferencji w Kongresie USA, przedstawiając nową inicjatywę ustawodawczą nazwaną "Ustawą Virginii" ("Virginia's Law"), mającą na celu zapewnienie sprawiedliwości ofiarom przestępstw seksualnych. 

Głównym założeniem projektu jest likwidacja przedawnienia w przypadku takich przestępstw. Projekt przyjął swoją nazwę na cześć jednej z ofiar Epsteina - Virginii Giuffre, która popełniła samobójstwo w kwietniu 2025 roku.

Na konferencji obecna była rodzina Giuffre - jej brat Sky Roberts i bratowa Andrea Roberts. Pojawiła się też prawniczka Giuffre oraz ekspertka Rebeca Zipkin z organizacji "Świat bez Wykorzystywania".

Konferencja przedstawiająca "Ustawę Virginii", nazwaną na cześć jednej z ofiar Epsteina
Konferencja przedstawiająca "Ustawę Virginii", nazwaną na cześć jednej z ofiar Epsteina
Źródło: Heather Diehl/Getty Images

"Sprawiedliwość nie powinna mieć okresu przedawnienia"

- Chcielibyśmy tutaj zrobić coś bardzo prostego, co powinniśmy byli zrobić dawno. Dzisiaj przedstawiamy "Ustawę Virginii". Ustawę, która zniesie przedawnienie w sprawach przestępstw seksualnych, które nie pozwalało do tej pory ofiarom takich aktów dochodzić sprawiedliwości. Sprawiedliwość nie powinna mieć okresu przedawnienia - zaznaczył na wstępie Schumer.

Dodał też, że "dla tych, którzy przez to przeszli, proces uzdrowienia nie może być zależny od terminów rządowych".

Chuck Schumer: Sprawiedliwość nie powinna mieć okresu przedawnienia
Źródło: TVN24 BiŚ

- To, co się stało, było rzeczą straszną - mówiła zaś Fernandez. Dodała, że zamiatanie sprawy pod dywan "to też był akt niesprawiedliwości" - Jesteśmy tu dzisiaj, aby powiedzieć, że sprawiedliwość opóźniona to sprawiedliwość nieskuteczna - dodała.

Przytoczyła też treść rozmowy, jaką odbyła z jedną z osób pokrzywdzonych przez finansistę. - Epstein, ostrzegał ofiary w sposób następujący: mówił kobietom i dziewczętom - mam rząd, mam banki., innymi słowy, wy nie możecie zrobić nic - mówiła.

Wzruszenie bliskich ofiar Epsteina
Wzruszenie bliskich ofiar Epsteina
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Kongresmenka zastrzegła, że "sprawiedliwość nie powinna zależeć od kalendarza, nie powinna zależeć od geografii i nigdy nie powinna zależeć od tego, jak bardzo potężny jest sprawca". Podziękowała też rodzinie Virgini Giuffre za możliwość nazwania jej imieniem tego aktu prawnego.

- To jej odwaga jest tym, co nam dzisiaj przyświeca (...). Ta ustawa otworzy drzwi do sali sądowej dla każdego, kto współdziałał z Epsteinem. Idziemy po was - ostrzegła Fernandez.

Teresa Leger Fernandez: ta ustawa otworzy drzwi do sali sądowej dla każdego, kto współdziałał z Epsteinem
Źródło: TVN24 BIS

"Prawdziwa zmiana"

Głos zabrał też brat Virginii Giuffre, Sky Roberts. - Zacząć od jednego prostego słowa. Słowa, które znaczyło wszystko dla mojej siostry. Słowa, o które będziemy walczyć, dopóki prawdziwa sprawiedliwość nie zatriumfuje. Tym słowem jest zmiana - oznajmił.

- Marzeniem Virginii było to, aby zainspirować i dać siłę tym, którzy przeszli przez to, co ona. W świecie, które bardzo często spycha w cień takie potworności, ona chciała zanieść tam światło. Tym światłem jest zmiana - powiedział.

Brat Virginii Giuffre podczas konferencji w Kapitolu
Brat Virginii Giuffre podczas konferencji w Kapitolu
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

- "Ustawa Virginii" to więcej niż tylko prawodawstwo. To prawdziwa zmiana, która podważa to, jak patrzymy na świat, jak konfrontujemy się z nim, jak odpowiadamy na takie przestępstwa. Nie tylko w teorii, ale w praktyce - zaznaczył Roberts.

Przyznał, że "ta chwila nie jest dla nas łatwa". - Włada nami tutaj smutek, strata i duma. Jeżeli nas głos zadrży, to tylko z powodu naszej miłości do naszej siostry - zaznaczył.

Brat ofiary Epsteina: ta ustawa to prawdziwa zmiana
Źródło: TVN24 BiŚ

"Ofiara będzie mogła działać, gdy będzie gotowa"

Rebecca Zipkin zwróciła uwagę na wagę usunięcia przedawnienia w sprawach przestępstw seksualnych. - To nie jest pojedynczy moment traumy, a długie doświadczenie. Ofiary bardzo często nie są w stanie powiedzieć, co się z nimi stało, dopóki nie upłyną lata - dodała.

Wskazywała, że przyjęcie tej ustawy będzie oznaczało, że "czas nie działa już na korzyść sprawcy". - Ofiara będzie mogła działać, gdy będzie gotowa - podkreśliła.

- Ofiara mogła być zastraszana, manipulowana finansowo czy też psychologicznie. Wiele z nich było dziećmi, kiedy to się zdarzyło. Innym pokrzywdzonym kobietom wmawiano, że w danej chwili dawały na to zgodę - dodała Zipkin.

"Ustawa Virginii"

"Ustawa Virginii" - zaproponowana przez Schumera i Fernandez - zakłada między innymi zniesienie przedawnienia w przypadku przestępstw seksualnych oraz bezterminową możliwość składania pozwów cywilnych w tych sprawach.

Ustawa nosi imię Virginii Giuffre, ponieważ była ona jedną z pierwszych osób, które domagały się postępowania karnego przeciwko Jeffreyowi Epsteinowi i jedną z osób, które najgłośniej domagały się sprawiedliwości.

Giuffre w 2021 roku złożyła w sądzie w Nowym Jorku pozew, w którym oskarżyła księcia Andrzeja, brata brytyjskiego króla Karola III, twierdząc, że w 2001 roku, gdy miała 17 lat, została przez niego wykorzystana seksualnie. Miała być jedną z licznej grupy dziewcząt, które zostały zwabione przez Epsteina obietnicami pracy, a następnie były oferowane jego wpływowym przyjaciołom. Jednym z nich miał być książę Andrzej. Ten konsekwentnie temu zaprzecza. W marcu 2022 roku ogłoszono, że Giuffre i książę zawarli ugodę pozasądową. W 2025 roku kobieta popełniła samobójstwo.

OGLĄDAJ: "Na każdym, kto się domyślał, ciąży brzemię odpowiedzialności"
pc

"Na każdym, kto się domyślał, ciąży brzemię odpowiedzialności"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Adrian Wróbel/akr

Źródło: TVN24, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Udostępnij:
Tagi:
Jeffrey EpsteinPartia Demokratyczna USAUSAKongres USA
Czytaj także:
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego ze sportowcami
Siostra prezydenta, zaprzyjaźniony prawnik, młody deweloper i zanikające zdjęcia
Kacper Sulowski
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Tymi słowami przyćmił wszystko. "Wybrał złe miejsce i zły czas"
EUROSPORT
Siostry Katarzyna i Natalia zginęły w wynajmowanym mieszkaniu
Poszły się kąpać, po kilku minutach już nie żyły. Siostry zmarły w wynajmowanym mieszkaniu
WARSZAWA
Aplikacja mObywatel
Gawkowski: dostęp do KSeF przez mObywatela za kilka dni
BIZNES
Ukraina. Nocne ataki dronów w Odessie
"Na tę zimę Putin czekał od początku wojny"
Świat
Niezwykłe znalezisko w remontowanym Kinie Tęcza
Podczas wykopów znaleźli silnik z przełomu lat 20. i 30. XX wieku
WARSZAWA
kropka
"Kropka nad i" dotarła do listu. Przewodniczący klubu Polski 2050 komentuje
Pseudohodowla w Raciborsku funkcjonowała przez blisko dekadę
Przemysł cierpienia w fabryce szczeniąt. "Wszyscy tu dzwonią po służby, a hodowla dalej działa"
Bartłomiej Plewnia
shutterstock_241853767_1
Radziwinowicz o tym, jak się żyje w Rosji: trudno, żeby sklepy w Moskwie nie były pełne
BIZNES
imageTitle
Z nieba do piekła. Fatalny występ Polski
EUROSPORT
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
PIT za 2025 rok. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina ważny termin
BIZNES
Katarzyna Kotula
Kotula: sąd potwierdził, że mówiłam prawdę
imageTitle
Starty Polaków w środę. Będzie wielka szansa na medal
EUROSPORT
Uszkodzona szyba samochodowa
Bryła lodu spadła na samochód. Kierowca w szpitalu
Szczecin
Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Tarnowie
Kibole zorganizowali "wsparcie duchowe" kolegi, rozpylili gaz przed sądem
Kraków
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
METEO
WhatsApp Video 2026-02-10 at 17
Zderzenie tramwajów, 10 osób w szpitalu
WARSZAWA
Pożar punktu gastronomicznego w miejscowości Korytnica
Wybuch w lokalu gastronomicznym. Pracownicę wyniósł jeden z klientów
Łódź
imageTitle
Pobiegła z pieniędzmi do sędziów. Nie dali się przebłagać
EUROSPORT
biuro, biura, budynek
Hamowanie na rynku pracy. Polacy nie znajdują ofert w swoich okolicach
BIZNES
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Mniej mieszkań z drugiej ręki. Zmiany na rynku nieruchomości
BIZNES
Marznące opady
Alert RCB. "Uważaj"
METEO
imageTitle
Rywal polskiego kandydata do tytułu: Chcę cztery medale. Złote
EUROSPORT
Gołoledź w Szczecinie
Drugi stopień alarmów IMGW. Tam będzie bardzo ślisko
METEO
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
Sześcioletni Tymek zadzwonił na 112 i uratował mamę. "Mamy małego bohatera"
Poznań
Śmiertelny wypadek na krajowej "50"
Tragiczny wypadek na krajowej "50". Dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
wieś, Polska, budynki, zima
Popularny w Polsce program dopłat przejdzie kolejną zmianę
BIZNES
Interwencja policji podczas posiedzenia sądu w sprawie Fundacji Profeto, 10 lutego 2026 roku
Interwencja policji na rozprawie Fundacji Profeto. Kobieta wyprowadzona siłą
imageTitle
Ruszył pierwszy do cierpiącej Vonn. Zdradza szczegóły
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica