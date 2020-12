"Może się okazać, że będziemy mieć poślizg w wysłaniu dodatkowych wojsk do Polski"

"W teorii nie musi się to przekładać na kwestię umowy o współpracy obronnej Polski i USA"

Jak powiedział Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego biura amerykańskiego think tanku German Marshall Fund, może to mieć wpływ na plany wysłania dodatkowych żołnierzy USA do Polski, co w październiku zapowiadał były już szef Pentagonu Mark Esper.