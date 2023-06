Znaleziona w Halloween "dama z kufra". Zagadkę rozwikłano po ponad pół wieku

Ciało kobiety zostało znalezione w Halloween, 31 października 1969 roku, za jedną z restauracji w St. Petersburgu. Znajdujące się w okolicy dzieci zauważyły tego dnia, jak dwóch mężczyzn wyciąga z bagażnika samochodu czarny kufer i porzuca go w zaroślach. Wezwani na miejsce policjanci wewnątrz kufra znaleźli owinięte plastikową torbą ciało kobiety, częściowo ubranej w piżamę. Jak stwierdzono w czasie śledztwa, na jej głowie widoczne były obrażenia, a przyczyną śmierci było uduszenie krawatem.

Dama z kufra zidentyfikowana

Po przebadaniu DNA kobieta została wstępnie zidentyfikowana jako 41-letnia w momencie śmierci Sylvia June Atherton. Aby potwierdzić jej tożsamość, w kwietniu do laboratorium przysłano materiał genetyczny pochodzący od żyjących dzieci kobiety, co umożliwiło potwierdzenie, że ofiarą była Atherton. W trakcie konferencji nawiązano połączenie wideo z córką zamordowanej, Syllen Gates, która w momencie zaginięcia jej matki miała 9 lat. Kobieta zaznaczyła, że była w szoku, gdy dowiedziała się nowych o ustaleniach policji. - Minęło tyle lat. Nie mieliśmy pojęcia, co się z nią stało - powiedziała Gates.