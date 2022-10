USA wysłały na manewry najnowocześniejszych lotniskowiec świata

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 223 dni. Mimo ogłoszenia mobilizacji Rosjanie nadal szkolą do walki więźniów w ramach prywatnych armii – przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według wojskowych, na froncie południowym "wróg jest zdemoralizowany i wycofuje się w popłochu". Ukraińskie media poinformowały o odbiciu co najmniej pięciu wsi w obwodzie chersońskim. Skuteczna ofensywa Ukraińców na południe może doprowadzić do załamania rosyjskiego frontu pod Chersoniem. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.