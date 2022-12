Usiłował zgwałcić kobietę sprzątającą biura. Wszystko zarejestrowały kamery

Oskarżony o próbę napaści seksualnej na kobietę, która sprzątała budynek biurowy, Eduardo Gonzalez-Godoy został w poniedziałek uznany za winnego pięciu zarzutów. Do zdarzenia doszło 6 lutego 2019 roku o 1:20 w nocy. 25-letni wówczas mężczyzna przyszedł do biura w Irvine przy ulicy Von Karman Avenue, w którym Jane Doe (pełne nazwisko nie jest podawane) odkurzała podłogi, a następnie zaproponował jej seks. Gdy odmówiła, wyjął broń, która później okazała się atrapą, i zaczął jej grozić. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.

Postanowił, że tego dnia będzie uprawiać seks

Oskarżony zeznał, że w dniu ataku postanowił, że będzie uprawiać seks bez względu na to, czy uzyska zgodę, czy nie. Najpierw udał się do placówki medycznej i pracująca tam kobieta widziała, jak zagląda do niej przez okno. Ostatecznie poszedł w kierunku biura, gdzie sprzątała Jane Doe. Jak przyznał, przeszukał budynek, aby upewnić się, że kobieta jest sama. Miał na głowie kaptur, w ręku trzymał deskorolkę.

Następnie zaproponował Doe seks, a gdy odmówiła, wyjęła telefon i powiedziała, że wezwie policję, napastnik wyciągnął broń i wycelował w kierunku jej twarzy. - Powiedział: "Do nikogo nie zadzwonisz. Jesteś sama. Jesteś zgubiona" - zeznała Doe. - Zaczęłam go błagać, (mówić), że mam dwoje małych dzieci, które mnie potrzebują. Powiedział, że go to nie obchodzi.