"Nie tylko wskazanie i zawstydzenie". Reuters: USA rozważają nowe sankcje wobec Białorusi

Nad potencjalnymi sankcjami - jak poinformowało źródło Reuters - Departament Stanu USA pracuje z Departamentem Skarbu. Nie wiadomo, kim są osoby, które mogą zostać objęte restrykcjami. Celem ewentualnych sankcji USA byłoby "nie tylko wskazanie i zawstydzenie", ale i "pokazanie, że kiedy kradnie się wybory oraz dopuszcza do przemocy wobec pokojowych demonstrantów, korzystających z podstawowej wolności do zgromadzeń, to powinna za to być odpowiedzialność" - tłumaczył urzędnik.