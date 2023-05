Ukryte kamery w szatni licealistek. Do nagrywania przyznał się nauczyciel

Kamery ukryte w przebieralni

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że Kitzman nie nagrywał konkretnych dziewczyn, tylko umieszczał kamery w najbardziej dogodnych miejscach w przebieralni. Miał robić to przez około dwa lata. Do odkrycia kamer doszło przez przypadek, gdy jedna z uczennic zauważyła swój zgubiony kilka tygodni wcześniej ręcznik w zamkniętej szafce. Poprosiła wówczas pracownika szkoły o pomoc w otwarciu szafki, a w ręczniku znalazła ukrytą kamerę.

Dziewczyna przekazała sprzęt władzom liceum, a te o sprawie powiadomiły policję. Brian Kitzman został zatrzymany już pół godziny po otrzymaniu zgłoszenia, gdy wsiadał do autobusu w drodze na zawody sportowe. Nauczyciel trafił do aresztu, gdzie usłyszał zarzut m.in. naruszenia prywatności i posiadania dziecięcej pornografii. Według policji 36-latek przyznał się do ukrycia w damskiej przebieralni kamerek i złożył obszerne wyjaśnienia. Mężczyzna pracował jako wuefista w Craig High School od 2004 roku, do zakończenia śledztwa został wysłany na przymusowy urlop.