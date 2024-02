Joe Biden: Putin nie zatrzyma się na Ukrainie, jeżeli mu się nie postawimy

Prezydent USA Joe Biden wezwał Kongres do przyjęcia ustawy, która zapewnia pomoc finansową dla Ukrainy. - To wsparcie jest absolutnie niezbędne w tej chwili, ponieważ Ukraina ma teraz naprawdę kłopot z obroną przed rosyjskim atakiem, zegar tyka - mówił. - Jeżeli nie powstrzymamy apetytu Putina na władzę i kontrolę nad Ukrainą, to nie ograniczy się tylko do tego kraju - stwierdził.

Joe Biden mówił na konferencji o ustawie dotyczącej rozwiązań migracyjnych, która przewiduje także pomoc finansową dla Ukrainy. - To wsparcie jest absolutnie niezbędne w tej chwili, ponieważ Ukraina ma teraz naprawdę kłopot z obroną przed rosyjskim atakiem. To jest brutalny atak - mówił prezydent.

- Zegar tyka co tydzień, co miesiąc. To oznacza mniej możliwości, mniej sprzętu dla Ukrainy, mniej pocisków, dzięki którym może się bronić przeciwko rosyjskiemu atakowi - mówił dalej Biden.

- Zebrałem koalicję pięćdziesięciu krajów, rozmawiałem przez telefon z przywódcami tych państw. Jesteśmy zjednoczeni w NATO. Zwiększyliśmy jego liczebność (wojskową - red.). Nie można nam się teraz od tego odwrócić. Na to właśnie liczy Putin. Wspieranie tej ustawy to przeciwstawienie się Putinowi. Przeciwstawienie się (tej ustawie - red.) to granie razem z nim w jednej drużynie - ocenił.

Biden: jeżeli nie powstrzymamy apetytu Putina, to nie ograniczy się tylko do Ukrainy

Biden mówił też, że "stawka jest o wiele większa niż sama Ukraina". - Jeżeli nie powstrzymamy apetytu Putina na władzę i kontrolę nad Ukrainą, to nie ograniczy się tylko do tego kraju - ocenił.

- Wzywam Amerykanów, naszych partnerów, wszystkich tych, którzy o to walczą, tych, którzy zasiadają w Kongresie. Jeżeli w tej chwili nie dadzą wsparcia finansowego Ukrainie, to Historia ich z tego rozliczy, bo Historia patrzy im na ręce. Wsparcie dla Ukrainy w tej krytycznej chwili nigdy nie będzie zapomniane - podkreślił Biden.

- Wzywam Kongres do zagłosowania nad tą ustawą, aby jak najszybciej trafiła na moje biurko - zaapelował.

- Stanowisko Republikanów może być scharakteryzowane przez nagłówek "New York Timesa" - "Najpierw Trump, na drugim miejscu Putin, Ameryka na szarym końcu". Nie może tak być - dodał amerykański prezydent.

Biden: stanowisko Republikanów może być scharakteryzowane przez nagłówek "New York Times" Reuters

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz/kab

Źródło: Reuters