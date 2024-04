Gospodarz Białego Domu podkreślił również, że pomoc gospodarcza USA pomoże utrzymać stabilność finansową, odbudować infrastrukturę krytyczną po rosyjskich atakach oraz wesprze reformy w Ukrainie prowadzące do euroatlantyckiej integracji.

Zełenski: jestem wdzięczny za wsparcie

Przekazał, że mówił też Bidenowi o "rosyjskim terrorze powietrznym przy użyciu tysięcy rakiet, dronów i bomb", wskazując tu na atak na wieżę telewizyjną w Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, do którego doszło "zaledwie kilka minut przed ich rozmową".