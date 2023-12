Impas wokół środków na wsparcie Ukrainy. Biały Dom: Joe Biden uważa, że negocjacje idą w dobrym kierunku

Kirby krytykuje republikanów w Kongresie. "Idą na święta, podczas gdy Ukraińcy idą do walki"

Jednocześnie zarówno ona, jak i rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby skrytykowali decyzję republikańskiego kierownictwa Izby Reprezentantów (drugiej obok Senatu izby w Kongresie) o tym, by zgodnie z kalendarzem rozpocząć w czwartek świąteczną przerwę w obradach. Według planu ma ona potrwać do stycznia.

Spór wokół środków dla Ukrainy

Jak donosi Politico, w związku z postępami w rozmowach na temat pakietu pomocowego, Senat USA rozważa wydłużenie na przyszły tydzień sesji, by umożliwić przyjęcie pakietu jeszcze w tym roku. Pakiet wciąż musiałby zostać przegłosowany przez Izbę Reprezentantów. Spiker Izby Mike Johnson jeszcze we wtorek twierdził, że dopóki Senat nie dojdzie do porozumienia w sprawie pakietu, nie ma potrzeby, by kongresmeni rezygnowali z przerwy. Sugerował jednak, że może ponownie zwołać kongresmenów, jeśli dojdzie do przełomu.