Ukradła radiowóz, a następnie spowodowała nim wypadek. Zginęła ona i dwie inne osoby

Billy Woods, szeryf hrabstwa, opowiedział na konferencji prasowej, jak doszło do tego zdarzenia. Policjanci dostali zgłoszenie o kobiecie próbującej zabrać starszej osobie kluczyki do samochodu. Na miejscu zastali 33-letnią Kendrę Boone, której zastępca szeryfa kazał stanąć przy radiowozie. Gdy funkcjonariusz wysiadł z auta, kobieta wskoczyła do niego na miejsce pasażera, a następnie przesiadła się na miejsce kierowcy. Gdy policjant zorientował się, co robi, próbował ją zatrzymać, jednak bez skutku. Boone uciekała autostradą, jadąc z prędkością "znacznie przekraczającą 100 mil/h (160 km/h)". W końcu jednak straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła się z jadącym w przeciwnym kierunku pickupem. 33-latka, 73-letni kierowca pickupa i 72-letnia pasażerka zginęli na miejscu. Kolejna osoba w stanie krytycznym została zabrana do szpitala.