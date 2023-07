Przyszła na festiwal w szortach i krótkim topie, została ukarana za "obnażanie się". Po roku wywalczyła ugodę

Jej historię opisał we wtorek portal Independent. - Nie mogę wyjaśnić, na jakiej podstawie dostałam mandat. Do dziś nie wiem, dlaczego się mi to przytrafiło i już chyba się nie dowiem - przyznała na jednym z ostatnich opublikowanych przez nią w mediach społecznościowych filmów LaCaze-Lachney. Zgodnie z relacją kobiety 11 czerwca ubiegłego roku otrzymała karę za "nieprzyzwoite obnażanie się" na lokalnym festiwalu muzycznym w miejscowości Winnfield, na który przyszła w krótkich szortach i topie.