Ujawniono przyczynę śmierci Elizy Fletcher, porwanej wnuczki miliardera Josepha Orgilla III 

Przyczyna śmierci

Cleotha Henderson nie przyznał się do zabójstwa nauczycielki, a jego prawnik odrzucił prośby o komentarz. Mężczyzna został aresztowany dzień po uprowadzeniu Fletcher, po tym jak policja zidentyfikowała jego DNA na parze sandałów znalezionych w pobliżu miejsca, w którym po raz ostatni widziano Fletcher. Został oskarżony o porwanie Fletcher, później usłyszał dodatkowe zarzuty morderstwa pierwszego stopnia oraz morderstwa pierwszego stopnia z porwaniem. Organy ścigania przekazały, że Henderson w przeszłości był już skazany za porwanie. W 2000 roku trafił do więzienia na 24 lata. Zwolniono go po odbyciu 85 proc. wyroku.

Nie został oskarżony o gwałt z powodu "opóźnień"

Już po tym, jak został oskarżony w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Fletcher, wyszło na jaw, że Henderson jest podejrzany o zgwałcenie kobiety we wrześniu 2021 roku. Wcześniej nie został jednak aresztowany pod zarzutem gwałtu, ponieważ jak przekazały służby, doszło do "opóźnień w przetwarzaniu danych laboratorium kryminalistycznego".

"Nasza ukochana nauczycielka"

Zabójstwo Fletcher zszokowało lokalną społeczność. Tydzień po jej uprowadzeniu setki osób wyszły na ulice Memphis ze świecami, by zaśpiewać "This Little Light of Mine", utwór, który Fletcher wykonała w filmie zadedykowanym swoim uczniom. Inne wzięły udział w biegu trasą, którą nauczycielka biegła w dniu uprowadzenia. Jak podało CBS News, podobne wydarzenia odbyły się m.in. w Dallas, Nashville, Chattanooga, Tupelo, Mississippi i innych amerykańskich miastach i miasteczkach.