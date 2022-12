Dokumenty dotyczące zabójstwa prezydenta Kennedy'ego ujawnione. Zdecydował Biden

Ujawnione raporty z podsłuchanych rozmów Lee Harveya Oswalda

Oswald miał ubiegać się o wizę do ZSRR i przejściową wizę do Kuby. Dokumenty CIA cytują też źródła agencji wewnątrz pro-kubańskich organizacji, z którymi sympatyzował Oswald, że był on "jednym z nich". Sugerują też, że po raz pierwszy agencja zainteresowała się Oswaldem w 1959 r., kiedy przeprowadził się do ZSRR (wrócił do Ameryki w 1962 r.)