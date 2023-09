Ugoda w sprawie nauczycielki skazanej za przestępstwa seksualne. Ofiara dostanie ponad 2 miliony dolarów 

W 2013 roku nauczycielka języka angielskiego i jednocześnie trenerka drużyny piłki nożnej przyznała się do utrzymywanie relacji o charakterze seksualnym z trójką swoich uczniów, informuje ABC News. Została skazana na rok więzienia. W styczniu 2021 roku obecnie 30-letni były uczeń Redlands High School, który w latach 2007-2008 miał być wykorzystywany seksualnie przez kobietę, złożył pozew przeciwko okręgowi szkolnemu. Jak podał w niedzielę portal, sprawa została zakończoną ugodą. W jej ramach ofierze wypłacona zostanie kwota 2,25 miliona dolarów (równowartość ponad 9,6 miliona złotych). - W imieniu naszego bardzo odważnego klienta pragniemy wyrazić zadowolenie z zakończenia sprawy w ten sposób. To jednak niefortunne, że musiał przejść przez spór sądowy, mimo że okręg szkolny Redlands Unified School District był świadomy, iż nie ochronił on go przed seryjnym pedofilem - przekazał lokalnemu portalowi Redlands Daily Facts prawnik ofiary.