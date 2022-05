Pentagon ujawnił nagranie na przesłuchaniu w sprawie UFO. Na nim obiekt powietrzny, którego nie da się wyjaśnić 

Za najważniejszy punkt przesłuchania uznano utajnione wcześniej wideo, przedstawiające oddalony kulisty, kolorowy obiekt poruszający się z ogromną prędkością. Zauważył go w 2021 roku i sfilmował pilot myśliwca F/A-18. "Pozostaje to niewyjaśnione i jest przykładem tego, jak trudno określić, co obrazuje krótki klip" - ocenił "New York Times".