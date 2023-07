Uczeń zawieszony za memy o dyrektorze. Władze szkoły pozwane

W sierpniu 2022 roku zastępca dyrektora Derrick Crutchfield poinformował I.P. o pięciodniowym zawieszeniu. Decyzja miała wywołać u 17-latka atak paniki. Ostatecznie zawieszenie zostało skrócone do trzech dni, czyli takiego samego wymiaru kary, jaki stosuje się wobec uczniów wszczynających bójki - podał w poniedziałek "New York Times". Dziennik dotarł do treści pozwu, złożonego 19 lipca w Sądzie Okręgowym Wschodniego Dystryktu Stanu Tennessee. Matka I.P., zidentyfikowana jako B.P., oskarża Quicka i Crutchfielda o naruszenie praw swojego syna, gwarantowanych przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA. Zakazuje ona ograniczania między innymi wolności prasy i wolności słowa.