Uczeń postrzelił nauczycielkę w USA. Prawniczka ofiary: dyrekcja szkoły zignorowała ostrzeżenia

czytaj dalej

Czwartek jest 337. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Na terenie całej Ukrainy po godzinie 8 czasu ukraińskiego (godzina 7 w Polsce) został ogłoszony alarm przeciwlotniczy. Lokalne władze apelują do mieszkańców, by nie ignorowali alarmu i udali się do schronów. - Oprócz zagrożenia ogniem artyleryjskim pojawiają się także informacje o wystrzeleniu pocisków manewrujących - poinformował władz regionu nikopolskiego w obwodzie dniepropietrowskim Jewhen Jewtuszenko. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.