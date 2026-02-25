Uciekał przed policją, schował się w koszu na śmieci Źródło: Huber Heights Police

Nietypowa sytuacja miała miejsce w Huber Heights w amerykańskim stanie Ohio. Jak poinformowała w poniedziałek lokalna policja, jeden z funkcjonariuszy w ramach swoich obowiązków zatrzymał tego dnia do kontroli drogowej kierowcę. Ten jednak wykorzystał moment, gdy policjant "na chwilę stracił go z oczu" i uciekł. Funkcjonariusz nie odpuścił i zaczął krążyć po okolicy, by odnaleźć zbiega. Dalszy bieg zdarzeń pokazuje nagranie z kamerki zamontowanej wewnątrz radiowozu.

"Oskar Zrzęda" schował się w koszu

Na nagraniu, które policja z Huber Heights udostępniła w mediach społecznościowych, widać stojącą na ulicy śmieciarkę oraz pracownika zakładu oczyszczania podstawiającego pod nią kosz. Gdy mężczyzna otworzył pojemnik gwałtownie od niego odskoczył, wskazując na niego policjantowi. Widzimy, że radiowóz podjeżdża bliżej, a z kosza wychodzi człowiek i natychmiast zaczyna uciekać, gubiąc po drodze buty. W pogoń za nim rzucił się policjant.

Według informacji policji "dzięki imponującym zdolnościom atletycznym i szybkiej reakcji funkcjonariusza" udało się zatrzymać uciekiniera, a podczas akcji nikomu nic się nie stało. Zatrzymanego policja nazwała "Oskarem Zrzędą", nawiązując do postaci z "Ulicy Sezamkowej". Oskar Zrzęda w popularnym programie dla dzieci to futrzasty, zielony potwór, który mieszka właśnie w kuble na śmieci. Funkcjonariusze nie ujawnili, co grozi zatrzymanemu.

Opracowała Paulina Borowska / am