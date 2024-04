Tydzień po katastrofie w Baltimore załoga kontenerowca wciąż jest na pokładzie

Tydzień po tym, jak kontenerowiec uderzył w most w Baltimore, załoga statku handlowego wciąż przebywa na jego pokładzie. Co wiemy o marynarzach i kiedy mają szansę stanąć na stałym lądzie?

26 marca statek handlowy Dali uderzył w most Francis Scott Key w Baltimore, który następnie zawalił się. W wyniku zdarzenia zginęło sześciu pracowników przedsiębiorstwa robót publicznych , którzy w chwili wypadku zajmowali się wypełnianiem dziur w nawierzchni mostu. Tymczasem, jak informują media, choć od tragicznej w skutkach katastrofy minął tydzień, na pokładzie unieruchomionego kontenerowca wciąż przebywa jego załoga. Co wiemy o marynarzach ze statku handlowego Dali?

Katastrofa w Baltimore. Co z marynarzami?

W chwili kolizji na pokładzie kontenerowca znajdowały się 23 osoby - 21 członków załogi i dwóch pilotów, którzy mieli wyprowadzić jednostkę z portu. W wyniku zderzenia jedna osoba na pokładzie odniosła lekkie obrażenia. Indyjski urzędnik cytowany przez portal BBC przekazał, że stan zdrowia całej załogi jest dobry, łącznie z rannym marynarzem, któremu założono szwy. Indyjskie MSW potwierdziło, że 20 marynarzy to obywatele Indii. Według amerykańskiej straży przybrzeżnej jeden członek załogi pochodzi ze Sri Lanki.

Śledczy rozmawiali już z kapitanem statku, oficerem, głównym inżynierem i innym inżynierem - poinformowała Jennifer Homendy, przewodnicząca Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu, zapowiadając przesłuchanie dwóch pilotów. BBC skontaktowało się z Joshuą Messickiem, szefem Baltimore International Seafarers Center, organizacji działającej na rzecz ochrony praw marynarzy, który kontaktował się z załogą. Messick opisał marynarzy jako "roztrzęsionych". - Nie mówią zbyt wiele nikomu - podkreślił w rozmowie z BBC. - Do soboty nie mieli Wi-Fi i tak naprawdę nie wiedzieli, jak postrzega ich reszta świata. Nie byli pewni, czy są obwiniani, czy demonizowani. Po prostu nie wiedzieli, czego się spodziewać - dodał Messick. - Wyobrażam sobie, że doradzono im, aby na razie zachowywali dyskrecję - przyznał, mówiąc, że "to, co mogą powiedzieć, może odbić się na firmie".