Twitter zablokował konta dziennikarzy największych amerykańskich mediów

Twitter w czwartek zablokował konta co najmniej ośmiu dziennikarzy największych amerykańskich mediów, m.in. CNN, "New York Times" i "Washington Post". Platforma nie podała powodu nałożenia tych blokad, nie wiadomo również jak długo mają one obowiązywać. Właściciel Twittera Elon Musk opublikował tymczasem wpisy w których zasugerował, że powodem zawieszenia kont dziennikarzy miało być udostępnianie przez nich w czasie rzeczywistym informacji o miejscu pobytu miliardera.

Wśród dziennikarzy, których konta na Twitterze zostały zablokowane 15 grudnia, są m.in. Donie O’Sullivan z CNN, Ryan Mac z "New York Times", Drew Harwell z "Washington Post", Micah Lee z "The Intercept", Steve Herman z Voice Of America, Keith Olbermann, były gospodarz programów w kanale MSNBC oraz Aaron Rupar, były dziennikarz stacji VOX. Zablokowane zostało również twitterowe konto Mastodona, czyli platformy, która chciałaby być konkurencją dla serwisu przejętego przez Elona Muska.

Twitter blokuje dziennikarzy

"Na Twitterze zawrzało po odkryciu, że prominentni medialni krytycy jego właściciela Elona Muska zostali jednocześnie zablokowani na tej platformie bez wyjaśnienia" - komentuje sprawę stacja Fox News. Do sprawy odniosły się także media, których dziennikarze zostali zablokowani. "Impulsywne i nieuzasadnione zawieszenie kont kilku dziennikarzy, w tym Doniego O'Sullivana, jest alarmujące, ale nie zaskakujące. Narastająca niestabilność i zmienność władz Twittera powinna być wielkim zmartwieniem dla wszystkich, którzy korzystają z tej platformy. Poprosiliśmy Twittera o wyjaśnienie. Kiedy dostaniemy odpowiedź na jej podstawie ponownie ocenimy naszą relację" - oświadczyło na swoim oficjalnym koncie CNN.

Przedstawiciele "New York Times" nazwali decyzję o zablokowaniu dziennikarzy "wątpliwą i niefortunną". "Ani 'The Times', ani Ryan (Mac - red.) nie otrzymali żadnego wyjaśnienia. Mamy nadzieję, że wszystkie konta dziennikarzy zostaną odblokowane, a Twitter przedstawi satysfakcjonujące wyjaśnienie tej akcji", napisano w oświadczeniu. Zablokowanie twitterowych kont dziennikarzy potępiła również Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich (ACLU). "Nie da się pogodzić aspiracji Twittera do promowania wolności słowa z czyszczeniem kont krytycznych dziennikarzy" - podkreśliła w swoim oświadczeniu organizacja.

Elon Musk komentuje

Przedstawiciele Twittera na razie nie odpowiedzieli oficjalnie na prośby mediów o skomentowanie tej sprawy. Odniósł się do niej natomiast Elon Musk, który w październiku przejął tę platformę. Odpowiadając w piątek na wpis, w którym informowano o zawieszeniu części amerykańskich dziennikarzy, miliarder napisał "'Dziennikarzy' obowiązują takie same zasady ujawniania danych osobowych jak wszystkich innych".

"Gdyby ktoś publikował aktualną lokalizację i adresy reporterów 'New York Timesa', FBI wszczęłoby śledztwo, doszłoby do przesłuchań na Kapitolu, a Biden wygłaszałby przemówienia o końcu demokracji" - kontynuował Elon Musk w kolejnych wpisach nie precyzując, czy o podawanie swojej lokalizacji oskarża wszystkich zablokowanych 15 grudnia dziennikarzy. Opublikował także sondę "Odwieszenie kont, które ujawniały w czasie rzeczywistym moją dokładną lokalizację", w której można było wybrać jedną z czterech odpowiedzi: "Teraz", "Jutro", "Za 7 dni", "Dłużej".

Śledzenie Elona Muska

Jak zauważa CNN, konta amerykańskich dziennikarzy zostały zablokowane w czwartek, dwa dni po tym, jak Twitter zablokował konto 20-letniego studenta Johna Sweeney’a. Student ten stworzył wcześniej bota, dzięki któremu można było śledzić loty prywatnego odrzutowca Elona Muska. Lokalizację maszyny udostępniał na śledzonym przez ponad 500 tysięcy użytkowników twitterowym koncie @ElonJet, które również zostało teraz zablokowane. W przeszłości właściciel Tesli oferował Sweeney’owi 5 tysięcy dolarów w zamian za usunięcie tego profilu, ale 20-latek odmówił i zażądał wyższej kwoty, na co Elon Musk się nie zgodził.

15 grudnia Elon Musk informował natomiast, że ostatniej nocy "szalony stalker" miał jeździć po Los Angeles za samochodem, w którym znajdował się 2-letni syn miliardera. Właściciel Tesli udostępnił nagranie pokazujące tę sytuację i zaapelował do użytkowników Twittera o pomoc w ustaleniu tożsamości prześladowcy.

Autor:kgo//mm

Źródło: CNN, New York Times, Fox News, Axios, Twitter/Elon Musk