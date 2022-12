Elon Musk odblokował dziennikarzy na Twitterze. "Lud przemówił"

Twitter w czwartek zablokował konta co najmniej ośmiu dziennikarzy największych amerykańskich mediów. Wśród nich są m.in. Donie O’Sullivan z CNN, Ryan Mac z "New York Times", Drew Harwell z "Washington Post", Micah Lee z "The Intercept", Steve Herman z Voice Of America, Keith Olbermann, były gospodarz programów w kanale MSNBC oraz Aaron Rupar, były dziennikarz stacji VOX. Zablokowane zostało również twitterowe konto Mastodona, czyli platformy, która chciałaby być konkurencją dla serwisu przejętego przez Elona Muska.