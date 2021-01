Twitter i Facebook zablokowały konto Trumpa. "Za poważne naruszenia polityki uczciwości obywatelskiej"

Wieczorem Trump opublikował na Twitterze nagranie wideo, w którym wezwał swoich zwolenników do pokojowego rozejścia się do domów. Powtórzył jednocześnie, że wybory zostały sfałszowane. - Rozumiem wasz ból i poczucie krzywdy. Mieliśmy wybory, które zostały nam skradzione. To były wybory wygrane w przytłaczający sposób i wszyscy o tym wiedzą, zwłaszcza ci po drugiej stronie, ale musicie udać się do swoich domów. Potrzebujemy pokoju, potrzebujemy prawa i porządku, musimy szanować naszych wspaniałych ludzi odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa i porządku. Nie chcemy, żeby ktokolwiek ucierpiał - mówił na nagraniu.