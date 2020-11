Koniec pobłażania dla Trumpa. Twitter wydał oświadczenie

Zwiększona liczba ostrzeżeń w ostatnim czasie

Szczególnie w ostatnim czasie serwis dodał wiele ostrzeżeń i etykiet do wiadomości wysyłanych z @realDonaldTrump, prywatnego konta urzędującego prezydenta USA - pisze Reuters. Wiele z tych wpisów dotyczyło zarzutów o oszustwa wyborcze, na które Trump nie przedstawił dowodów. Według zasad stosowanych przez Facebooka posty polityków sprawujących urząd oraz kandydatów ubiegających się o takie stanowiska, a także innych urzędników również są zwolnione od sprawdzania ich przez zewnętrznych partnerów serwisu pod kątem wiarygodności. Nie dotyczy to byłych kandydatów na urzędy i byłych urzędników - podkreślił serwis. Facebookowe konto Trumpa po wygaśnięciu jego kadencji powinno być więc również traktowane jak każde inne i podlegać procesowi weryfikacji treści - zauważa Reuters dodając, że firma nie odpowiedziała na pytanie o to, jak w przyszłości będzie traktowała konto Trumpa.