Straciła przytomność w Wielkim Kanionie, znaleziono ją po sześciu godzinach. 57-latka nie żyje

Według władz Parku Narodowego Wielkiego Kanionu 57-letnia kobieta straciła przytomność podczas próby przejścia ok. 12-kilometrowej trasy na terenie Wielkiego Kanionu Kolorado w niedzielę. Strażnik parku znalazł ją w okolicy miejscowości Tuweep w poniedziałek po północy, blisko sześć godzin po otrzymaniu powiadomienia o "turystce w niebezpiecznej sytuacji". Po przybyciu na miejsce stwierdził zgon - wynika z komunikatu opublikowanego na stronie Służby Parków Narodowych (National Park Service, NPS).

NPS podkreślił w komunikacie, że w niedzielę temperatura w Tuweep przekroczyła 38 stopni Celsjusza, a wzdłuż szlaku North Kaibab w pobliżu rzeki Kolorado aż 46 stopni Celsjusza. Strażnicy Parku Narodowego Wielkiego Kanionu zaapelowali do osób planujących wycieczkę na terenie Wielkiego Kanionu, by przygotowali się na "wyjątkowo upalne dni w nadchodzących tygodniach". Latem temperatury na odsłoniętych częściach szlaków mogą sięgać nawet 49 stopni Celsjusza, w związku z tym pracownicy parku "stanowczo odradzają" wędrówki po kanionie w godzinach od 10.00 do 16.00.