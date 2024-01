Blinken spotkał się z Erdoganem. Rozmawiali między innymi o wojnie Izraela z Hamasem

Podczas spotkania z Fidanem omówiono wojnę w Strefie Gazy, spowodowany nią kryzys humanitarny, proces akcesji Szwecji do NATO oraz kwestie dwustronne - w tym sprzedaż Ankarze myśliwców F-16 - i regionalne - wynika z komunikatu tureckiego MSZ.

Po wyjeździe z Turcji sekretarz stanu USA uda się do Grecji, Jordanii, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Izraela, na Zachodni Brzeg i do Egiptu. Departament Stanu USA podkreślił, że podczas szeregu wizyt Blinken będzie kłaść nacisk na ochronę życia cywilów podczas wojny Izraela z Hamasem, uwolnienie przetrzymywanych przez palestyńskich terrorystów zakładników, dostarczenie do objętego działaniami zbrojnymi obszaru pomocy humanitarnej i zapobieganie przymusowym przesiedleniom Palestyńczyków.