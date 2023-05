Trzylatek otworzył ogień, pomógł w schwytaniu poszukiwanego za morderstwo

Trzyletnie dziecko strzeliło z broni palnej, raniąc dwie osoby w amerykańskim stanie Indiana. Jedną z postrzelonych osób okazał się 23-letni mężczyzna poszukiwany w związku z morderstwem. Zdarzenie umożliwiło zatrzymanie go przez policję.

Do zdarzenia doszło 18 maja wieczorem w jednym z mieszkań w kompleksie apartamentów w Lafayette w stanie Indiana. Trzyletnie dziecko oddało wówczas strzał z broni palnej, raniąc nim dwie osoby: własną matkę Jalynn Artis oraz jej przyjaciela Trayshauna Smitha, który ją akurat odwiedzał. Okoliczności, w których dziecko uzyskało dostęp do broni, nie są znane. Nie upubliczniono także informacji na temat jej rodzaju.

Trzylatek pomógł w schwytaniu poszukiwanego

Obie ranne osoby, z niezagrażającymi życiu obrażeniami, udały się do pobliskiego szpitala Franciscan Health Lafayette East Hospital. Tam, w związku z incydentem, skontaktowali się z nimi policjanci z Lafayette. Szybko zorientowali się, że odwiedzający matkę chłopca 23-letni Trayshaun Smith był poszukiwany w sąsiednim hrabstwie Cook. Według gazety "USA Today" wydany wobec niego nakaz aresztowania dotyczył zarzutu popełnienia morderstwa. Mężczyzna został zatrzymany i zostanie przekazany do hrabstwa Cook. Funkcjonariusze z Lafayette prowadzą tymczasem śledztwo dotyczące okoliczności, w których trzyletnie dziecko uzyskało dostęp do broni palnej.