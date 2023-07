Utknęli na trzy godziny z głowami w dół. "Usterka" kolejki górskiej

"Usterka mechaniczna" spowodowała zatrzymanie kolejki górskiej w amerykańskim stanie Wisconsin. Pasażerowie, w tym siedmioro dzieci, spędzili około trzech godzin z głowami w dół, zanim nadeszła pomoc, informują media. Nikt nie został ranny, wszyscy jednak zostali przewiezieni do szpitala na badania.

Do zatrzymania kolejki górskiej doszło podczas festiwalu w mieście Crandon w północno-wschodniej części Wisconsin w niedzielę. Osiem osób, w tym siedmioro dzieci, spędziło w wagonikach ok. trzech godzin z głowami w dół, dopóki na miejsce nie przybyła straż pożarna. Funkcjonariusze bezpiecznie ściągnęli wszystkich pasażerów kolejki na dół - przekazał w poniedziałek portal CBS News. Jak poinformowała Erica Kostichka z miejscowej straży pożarnej, żaden z pasażerów kolejki nie został ranny, ale wszyscy zostali przewiezieni do szpitala na badania. Ponadto przekazała, że kolejka zatrzymała się wskutek "usterki mechanicznej", której przyczyny jak dotąd nie ustalono - przekazał portal CBS 58.