Trumpowi grozi kara liczona w setkach milionów dolarów. "Nie stanie się nagle klasą robotniczą"

Byłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi grozi kara w wysokości 370 milionów dolarów za oszustwa w postaci zawyżania wartości majątku w oświadczeniach dla pożyczkodawców. Sąd w Nowym Jorku zdecyduje w tej sprawie w piątek. O tym, jakie konsekwencja może rodzić to dla majątku Trumpa pisze BBC.

Oprócz grzywny, prokuratorzy zwrócili się do sędziego o nałożenie ograniczeń na zdolność Trumpa do prowadzenia działalności gospodarczej w stanie Nowy Jork.

Eksperci prawni komentowali dla BBC, że tak wysoka kara może mieć ogromny wpływ na jego imperium nieruchomości, może zadać poważny cios finansom Trumpa. - Nie stanie się nagle klasą robotniczą - powiedziała była prokurator federalna Diana Florence. - Ale to będzie po prostu mnóstwo gotówki. Jego majątek zostanie znacznie zmniejszony - dodała.

Trump będzie musiał zapłacić także odsetki

Prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James powiedziała podczas postępowania przed sądem, że 370 milionów dolarów to odpowiednia kwota, którą Trumpowie powinni zapłacić w ramach rekompensaty, gdyż stanowi karę polegającą na zwrocie pieniędzy uzyskanych w nieuczciwy sposób.

Bez względu na kwotę Trump będzie musiał także zapłacić roczne odsetki od tej grzywny, naliczane kilka lat wstecz, zanim miały miejsce zarzucane mu oszustwa. Stopa procentowa w Nowym Jorku wynosząca dziewięć procent oznacza, że ​​oprócz samej kary Trump może być zmuszony do zapłaty dodatkowej dziewięciocyfrowej sumy pieniędzy.

Były prezydent zaprzecza zarzucanym mu oszustwom i twierdzi, że nie doszło do złamania przepisów, ponieważ banki zarobiły na jego inwestycjach. Oczekuje się, że złoży apelację, co wstrzyma wydanie prawomocnego wyroku do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd wyższej instancji.