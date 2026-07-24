Świat Trump weźmie udział w kolacji przełożonej po zamachu na jego życie Oprac. Maciej Wacławik |

Marcin Wrona o wydarzeniach na balu dziennikarzy. "Siedziałem przy stoliku numer 218" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

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Gala rozpocznie się w piątek wieczorem w hotelu Waldorf Astoria w Waszyngtonie, który do 2021 roku, gdy trafił do nowych właścicieli, działał jako Trump International Hotel. - Ta gala będzie nie tylko okazją do realizacji naszego programu. Będzie też deklaracją, że w życiu Amerykanów nie ma miejsca na przemoc, a wolna prasa nie da się zastraszyć i zmusić do milczenia - podkreśliła przewodnicząca WHCA Weijia Jiang. Zapowiedziała, że piątkowe wydarzenie będzie bardziej kameralne i będą mu towarzyszyć zaostrzone środki bezpieczeństwa.

Udział w gali ma wziąć udział prezydent USA Donald Trump. Nie wiadomo jeszcze, czy wygłosi przygotowane wcześniej przemówienie, w którym komentatorzy spodziewali się ostrych ataków na media.

Gala Korespondentów przy Białym Domu - podejście drugie

- Prezydent weźmie udział w kolacji organizowanej przez Stowarzyszenie Korespondentów przy Białym Domu. Będzie to drugie podejście do tego wydarzenia, podczas którego wraz z przedstawicielami mediów celebrowane będą wolność słowa i pierwsza poprawka do konstytucji - powiedziała w czwartek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Jak dodała, prezydent "z niecierpliwością czeka, by dokończyć to, co rozpoczął, zanim pierwotne wydarzenie w kwietniu zostało zakłócone przez haniebną próbę zamachu, o czym wszyscy pamiętamy". - Zapowiada się niezwykle interesujący i niezapomniany wieczór - dodała.

Apel w sprawie wolności mediów

Przed piątkowym wydarzeniem ponad 500 głównie byłych i emerytowanych dziennikarzy i osiem organizacji zajmujących się wolnością prasy wezwało WHCA, aby podczas piątkowej gali stanowczo sprzeciwiło się atakom administracji Trumpa na media - podała agencja AP.

Podobny apel do WHCA wystosowano także przed galą w kwietniu. Autorzy najnowszego wezwania podkreślają, że od tamtego czasu "ataki administracji na dziennikarzy i wolność prasy stały się jeszcze bardziej rażące".

Nieudana próba zamachu na Donalda Trumpa w kwietniu 2026

Donald Trump wraz z Melanią Trump na gali w Waszyngtonie w kwietniu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Yuri Gripas / POOL

Poprzednia kolacja, która odbyła się w hotelu Washington Hilton 25 kwietnia, została przerwana po tym, gdy 31-letni Cole Allen usiłował wtargnąć do sali balowej z pistoletem i strzelbą, planując zabić prezydenta i członków jego gabinetu. Został zatrzymany tuż za pierwszym punktem kontrolnym Secret Service. Według prokuratury mężczyzna postrzelił jednego z funkcjonariuszy w kamizelkę kuloodporną. Funkcjonariusz nie odniósł jednak poważnych obrażeń.

Allen został oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta, napaść na funkcjonariusza federalnego oraz przestępstwa związane z posiadaniem i używaniem broni. Grozi mu kara dożywocia. 31-latek nie przyznaje się do winy.