Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump w złotych ramkach. Otwarte drzwi ukazały nowe obrazy w Białym Domu

Donald Trump podczas wywiadu z agencją Reutera
Donald Trump zabrał głos w sprawie Iranu. Relacja Marcina Wrony
Źródło: TVN24
Ostatnie zdjęcie pokazuje, że w Białym Domu pojawiły się nowe elementy wystroju. Przez otwarte drzwi Gabinetu Owalnego, na prowadzącym do niego korytarzu, widać oprawione w złote ramki okładki czasopism z wizerunkiem Donalda Trumpa.

Amerykański przywódca w środę udzielił Steve'owi Hollandowi z agencji Reutera wywiadu, w którym mówił między innymi o wojnie w Ukrainie, liderce wenezuelskiej opozycji Marii Corinie Machado, niezależności Rezerwy Federalnej i Rezie Pahlawim, synu obalonego w 1979 roku irańskiego szacha Mohammada Rezy Pahlawiego.

Trump w złotych ramkach

Po wywiadzie agencja opublikowała zdjęcie, na którym widać prezydenta USA, korespondenta Reutera oraz rzeczniczkę Białego Domu Karoline Leavitt w Gabinecie Owalnym. Na ścianie korytarza tuż za drzwiami słynnego gabinetu można dostrzec dwie okładki z Trumpem oprawione w złote ramki.

14 stycznia 2026 r.
Donald Trump podczas wywiadu z agencją Reutera
Źródło: Evelyn Hockstein / Reuters / Forum

W zawieszonej niżej ramce widać okładkę specjalnego wydania magazynu "Forbes" z grudnia 2024 roku. Powyżej zawieszono okładkę "Time", również z grudnia 2024 roku. Słynny magazyn ogłosił wtedy ówczesnego prezydenta elekta USA Człowiekiem Roku.

Złoty dotyk Donalda Trumpa

Donald Trump został po raz drugi zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych 20 stycznia 2025 roku. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zdążył znacząco zmienić wystrój Gabinetu Owalnego, ozdabiając go licznymi złotymi zdobieniami (Stacja Fox News pisała wręcz o "złotym dotyku" prezydenta) czy zlecając wyburzenie Wschodniego Skrzydła Białego Domu pod budowę sali balowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wymienili portret Trumpa, usunęli fragmenty opisu

Wymienili portret Trumpa, usunęli fragmenty opisu

Trump zdradził, co robił na dachu Białego Domu

Trump zdradził, co robił na dachu Białego Domu

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Evelyn Hockstein / Reuters / Forum

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSA
Czytaj także:
Gorąco, upał
2025 rok na podium. To nie jest dobra wiadomość
METEO
telefon smartfon komorka shutterstock_1460722856
Zaczęły rozmawiać z chatbotem i "zupełnie przepadły"
Polska
Szopka betlejemska okradziona
Osioł nie powstrzymał intruza. Z szopki skradziono skarbonki
WARSZAWA
imageTitle
Zginął piłkarz. Rodzina nie odzyskała ciała
EUROSPORT
Urzędnicy mieli przyjmować łapówki. Akt oskarżenia (zdj. ilustracyjne)
Zepchnął ze schodów swoją babcię, a potem ją udusił. Partnerkę zadźgał nożem
Poznań
shutterstock_2233323475
USA dokonują pierwszej sprzedaży wenezuelskiej ropy
BIZNES
Donald Tusk
"Ataki na infrastrukturę energetyczną w Polsce". Tusk: obroniliśmy się
Polska
Fałszywego prokuratora zatrzymano na gorącym uczynku
Do drzwi seniorki zapukał fałszywy prokurator. Liczył na łatwy łup
Poznań
Donald Tusk
Zełenski "przeszkodą"? Tusk przypomina, kto odrzucił plan pokojowy
Polska
Wypadek w Markach
Autobus zderzył się z samochodem. Ranni
WARSZAWA
pap_20231214_107
Nie mogli skontaktować się z bliskimi, pojechali do ich domu. Znaleźli dwa ciała
Kraków
Do ataku doszło w środę przed południem
Zamiast w celi, był na wolności i znowu zaatakował. Policja była ponaglana, ale to nie pomogło
Częstochowa
Scott Bessent
"Szczury uciekają ze statku". Władze wywożą miliony
BIZNES
Dziecko w zaśnieżonym samochodzie (zdjęcie ilustracyjne)
Półtoraroczne dziecko zatrzaśnięte w aucie z kluczykami. Babcia odśnieżała
Szczecin
imageTitle
Świątek wreszcie dowiedziała się, z kim zagra w pierwszej rundzie
EUROSPORT
Żyrardów, dworzec PKP
Szklanka na peronie, lodowe skorupy na autach. Trudny poranek na zdjęciach
METEO
Sklep zakupy inflacja
Inflacja w Polsce. Nowe dane
BIZNES
Szefowie MSZ Danii i Grenlandii po spotkaniu w Waszyngtonie
Wymowna reakcja delegacji Danii i Grenlandii po spotkaniu w Waszyngtonie
Świat
Apel w sprawie ustawy o prawie autorskim w świecie cyfrowym
REM odpowiada na skargę reportera TVN24. Były prezes PAP "naruszył trzy zasady"
Polska
Donald Tusk zwołał spotkanie dotyczące cyberataków
Premier: trwa spotkanie w sprawie cyberataków
Polska
imageTitle
"Bardzo żałuję". Zaskakujące słowa po zwycięstwie
EUROSPORT
Chiara Ferragni
Skandal z ciastem w roli głównej. Influencerka oczyszczona z zarzutów
BIZNES
pap_20251222_0B4
Zmiany w zarządzie PGE. Wybrano nowego prezesa i zastępcę
BIZNES
Fakty 14.01
"W świecie cyfrowym nie ma żadnych regulacji". To ma być pierwszy krok
Fakty
Uwaga na marznące opady
Tu wciąż pada marznący deszcz. IMGW przedłuża alarmy
METEO
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Gminna decyzja może zablokować rynek mikrokawalerek
BIZNES
"Mróz odżyje i to z większą siłą"
Nadchodzi silny mróz z Syberii. "Modele są zgodne"
METEO
shutterstock_2586322285
Drożeją smartfony i laptopy. Kryzys na rynku kluczowego komponentu
Łukasz Figielski
imageTitle
Pierwszy krok w drodze po milion. Poznaliśmy komplet ćwierćfinalistów
Najnowsze
imageTitle
Szok w Realu po blamażu. "Sięgnęliśmy dna"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica