Trump w złotych ramkach. Otwarte drzwi ukazały nowe obrazy w Białym Domu

Amerykański przywódca w środę udzielił Steve'owi Hollandowi z agencji Reutera wywiadu, w którym mówił między innymi o wojnie w Ukrainie, liderce wenezuelskiej opozycji Marii Corinie Machado, niezależności Rezerwy Federalnej i Rezie Pahlawim, synu obalonego w 1979 roku irańskiego szacha Mohammada Rezy Pahlawiego.

Trump w złotych ramkach

Po wywiadzie agencja opublikowała zdjęcie, na którym widać prezydenta USA, korespondenta Reutera oraz rzeczniczkę Białego Domu Karoline Leavitt w Gabinecie Owalnym. Na ścianie korytarza tuż za drzwiami słynnego gabinetu można dostrzec dwie okładki z Trumpem oprawione w złote ramki.

Donald Trump podczas wywiadu z agencją Reutera Źródło: Evelyn Hockstein / Reuters / Forum

W zawieszonej niżej ramce widać okładkę specjalnego wydania magazynu "Forbes" z grudnia 2024 roku. Powyżej zawieszono okładkę "Time", również z grudnia 2024 roku. Słynny magazyn ogłosił wtedy ówczesnego prezydenta elekta USA Człowiekiem Roku.

Złoty dotyk Donalda Trumpa

Donald Trump został po raz drugi zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych 20 stycznia 2025 roku. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zdążył znacząco zmienić wystrój Gabinetu Owalnego, ozdabiając go licznymi złotymi zdobieniami (Stacja Fox News pisała wręcz o "złotym dotyku" prezydenta) czy zlecając wyburzenie Wschodniego Skrzydła Białego Domu pod budowę sali balowej.