Trump stanie przed sądem w sprawie karnej, jako pierwszy były prezydent USA.

Donald Trump zostanie pierwszym byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych , który stanie przed sądem w sprawie karnej. W czwartek nowojorski sędzia Juan Merchan odrzucił jego wniosek o oddalenie zarzutów. Dotyczą one zatajenia przekazania pieniędzy gwieździe filmów pornograficznych Stormy Daniels. Rozprawę zaplanowano na 25 marca.

Trumpowi zarzuca się sfałszowanie dokumentacji biznesowej w celu zatuszowania płatności opiewającej na 130 tys. dolarów na rzecz Daniels przed wyborami w 2016 roku. Miał zapłacić kobiecie by milczała na temat spotkania z Trumpem dziesięć lat wcześniej. Miało wtedy dojść między nimi do zbliżenia seksualnego. Były prezydent zaprzeczył, aby coś takiego miało miejsce.

Amerykańskiemu sędziemu odrzucenie żądań Trumpa i potwierdzenie terminu rozprawy zajęło mniej niż dziesięć minut - pisze agencja Reuters. Orzeczenie sędziego Juana Merchana oznacza, że ​​Trump stanie przed sądem w co najmniej jednej z czterech spraw karnych, które mu grożą.

Trump: nie doszłoby do tego, gdyby nie fakt, że kandyduję i dobrze sobie radzę

Trump nie przyznał się do zarzutów postawionych przez prokuratora okręgowego na Manhattanie Alvina Bragga. Przed rozprawą powtórzył twierdzenia, że ​​sprawa ma podłoże polityczne - Nie doszłoby do tego - w żadnym wypadku by nie doszło - gdyby nie fakt, że kandyduję na prezydenta i dobrze sobie radzę - powiedział na korytarzu przed salą sądową.